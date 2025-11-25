주택도시보증공사, 내부통제경영대상 ‘최우수기관상’ 수상
국제기준 기반 내부통제 성과 인정… 위험관리 부문상까지 ‘2관왕’
주택도시보증공사(HUG)가 25일 서울 여의도 국민일보에서 열린 ‘2025 대한민국 내부통제경영대상 시상식’에서 최우수기관상을 수상했다. 내부통제 국제기준에 기반한 체계적인 관리체계를 구축해 온 성과가 공식적으로 인정된 것이다.
이번 시상식은 국민일보가 주최하고 한국내부통제협회가 주관했으며 국제내부통제협회(ICI)가 후원했다. 내부통제경영대상은 공공기관 및 민간기업의 내부통제 운영 수준을 객관적으로 평가해 우수기관을 선정해 시상함으로써 내부통제 경영을 활성화하고 청렴 문화를 확산하기 위해 제정됐다.
HUG는 ▲국내 공기업 최초의 국제내부통제경영인증 취득 ▲고위직 중심 내부통제 노력 강화 ▲내부통제 운영체계 개선과제 발굴 및 정비 등에서 우수성을 인정받아 최우수기관상에 선정됐다.
또한 HUG는 조직 전반의 리스크 요인을 체계적으로 식별하고 관리한 점을 높이 평가받아 위험관리 부문상도 함께 수상했다. 이번 수상으로 HUG는 내부통제와 위험관리 두 분야에서 모두 성과를 인정받으며 2관왕을 차지했다.
홍지만 주택도시보증공사 상임감사는 “이번 수상은 투명하고 청렴한 기관을 만들기 위해 임직원 모두가 힘을 모은 결과”라며 “앞으로도 내부통제와 청렴 분야를 선도하는 공공기관으로서 국민 신뢰에 더욱 부응하겠다”고 밝혔다.
