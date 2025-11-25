네오위즈, 금융감독원 ‘XBRL 재무공시 우수법인’ 선정

지난 20일 진행된 ‘XBRL 재무공시 우수법인 감사장 수여식’에서 박아람 네오위즈 공시 담당(오른쪽)이 이승우 금융감독원 부원장보와 기념촬영을 하고 있다. 네오위즈 제공

네오위즈가 금융감독원으로부터 '2025 국제 표준 전산언어(XBRL) 재무공시 우수법인’으로 선정됐다.