넷마블 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’ 글로벌 출시

입력:2025-11-25 11:06
넷마블은 신작 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’를 ‘엑스박스(Xbox) PC’와 ‘스팀(Steam)’을 통해 글로벌 시장에 정식 출시했다.

나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브에서 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 ‘성진우’의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 ‘군주화 전투’ 등을 경험할 수 있다.

적의 공격을 막거나 튕겨내는 ‘가드’와 ‘패링’, 패링 후 적을 일시 브레이크시키는 ‘QTE’, 각 헌터별 특징을 살린 고유의 ‘오버드라이브’ 시스템, 스킬 간의 연계성을 극대화하는 ‘체인 스매시’ 시스템 등 콘솔게임의 전투 조작감을 살리는 기능을 포함한 게 게임의 가장 큰 특징이다.

나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브는 현재 엑스박스 PC와 스팀에서 4만6000원에 구매할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

