‘명랑운동회’ 변웅전 전 아나운서 별세…향년 85세
1970, 80년대 인기 아나운서 출신으로 3선 의원과 당 대표를 역임한 변웅전 전 의원이 23일 밤 서울 광진구 자양동 혜민병원에서 세상을 떠났다. 향년 85세.
충남 서산에서 태어난 고인은 서산농고를 졸업하고 중앙대 심리학과 재학 중 1963년 중앙방송국(KBS) 아나운서가 됐다.
최평웅 전 아나운서의 회고록 ‘마이크 뒤에 숨겨둔 이야기들’(2023)에 따르면 고인은 KBS 입사 후 ‘자정 대공뉴스’를 마친 뒤 술을 마셨다가 오전 2시 뉴스에서 방송사고를 냈고, 이후 지역 방송국으로 발령이 났다. 서울에서 선배들 틈에 끼어 제대로 방송할 기회를 얻지 못했던 고인은 지방에서 공개방송, 좌담 프로그램 등을 진행하며 방송 경험을 쌓았다.
1년 후 서울로 복귀한 고인은 얼마 안 돼서 1969년 MBC에 스카우트됐다. 당시 최고의 예능 PD였던 김경태(1935~1995)에게 발탁돼 ‘유쾌한 청백전’ ‘묘기대행진’ ‘명랑운동회’ 등을 통해 수려한 진행과 특유의 너털웃음으로 큰 인기를 끌었다.
고인은 1995년 자유민주연합(자민련) 창당준비위원회 대변인을 맡으며 정계에 입문했다. 1996년 15대 총선을 시작으로 16, 18대 서산·태안 지역구에서 당선되며 3선 의원이 됐다. 18대 국회에선 보건복지가족위원장도 맡았다. 2011년 자유선진당 대표를 맡은 것이 정치 활동의 마지막이었다.
유족은 부인 최명숙씨와 2남(변지명·변지석) 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실이며 발인은 27일 오전 8시, 장지 판교 자하연.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사