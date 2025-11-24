대통령실 “AI 기반 딥페이크 광고 근절”

유사 의약품 광고 문제도 지적

강훈식 대통령 비서실장이 19일 용산 대통령실에서 청년의 날을 맞아 진행했던 청년 주간 행사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 실장은 회의에서 “

한·미 관세 협상 타결, 최신 GPU 26만장 도입 확정, 아랍에미리트(UAE)·이집트·튀르키예와의 정상외교를 통한 대규모 경제 성과는 특정 기업의 노력뿐 아니라 정부와 기업, 나아가 국민 전체가 함께 노력한 결과”라며 “

기획재정부, 산업통상부, 공정위, 중소벤처기업부 등 유관부처와 협력해 대기업과 중소·벤처기업이 과실을 나누고 함께 성장할 수 있는 대·중소기업 상생 성장 전략을 조속히 마련하라”고 지시했다고 안 부대변인이 전했다.