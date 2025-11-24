“일이 손에 안 잡혀…” 李, 미 구금 韓 근로자에 위로편지

“일이 손에 안 잡혀…” 李, 미 구금 韓 근로자에 위로편지
이재명 대통령이 지난 9월 미국 조지아주에서 구금됐다가 풀려난 한국인 근로자 300여명에게 위로 편지를 보냈다.
24일 대통령실에 따르면 이 대통령은 지난달 22~24일 외교부를 통해 구금 사건 피해자들에게 등기우편으로 편지를 발송했다.
A씨는 23일 SNS를 통해 “미국 조지아주 엘라벨 LG에너지 솔루션 현장에서 한국인 316명이 구금되었다. 나도 거기에 있었다”며 이 대통령으로부터 받은 편지를 공개했다.
‘대통령 이재명입니다’로 시작하는 편지에서 이 대통령은 “좀 더 일찍 마음을 전하고 싶었는데 인사가 늦었다다”며 “정말 고생 많으셨다는 위로 말씀 먼저 올린다. 머나먼 이국땅에서 얼마나 두렵고 외로운 시간을 견디셔야 했을지 감히 가늠하기 어렵다”고 적었다.
이 대통령은 이어 “미국에서 들려온 소식에 국민의 안전을 책임지는 대통령으로서 하루라도 빨리 모든 분이 무사히 귀국할 수 있도록 내내 신경을 곤두세우느라 다른 일이 손에 잡히지 않았다”고 말했다.
이 대통령은 “이후 협상 상황을 실시간으로 보고받으면서도 부당한 일을 겪으며 불안과 두려움 속에 계실 여러분들을 생각하니 쉽게 잠을 이루지 못했다”며 “모두 무사히 비행기에 탑승하고 인천공항에 도착하셨다는 소식을 전해 듣고서야 비로소 안도할 수 있었다”고 전했다.
이 대통령은 “정부의 대응을 믿고 의연하게 인내해 주신 점에 깊이 감사드린다”며 “이번 일을 겪으며, 대통령의 역할과 그 책임의 무게에 대해 다시금 돌아보게 됐다”고 말했다.
이어 “단 한 분의 국민이라도 안전과 생명이 위협받지 않도록 더욱 각별한 노력을 기울이겠다고 거듭 다짐했다”며 “대한민국 국민이 세계 어디서나 정당한 권리를 침해받지 않고 우리 기업이 안심하고 자유롭게 경제활동을 이어갈 수 있도록 외교적·제도적 역량을 총동원하겠다”고 강조했다.
이 대통령은 “구금됐던 모든 분들이 미국을 재방문할 때 아무런 불이익이 없도록 조치를 취하기 위해 노력하겠다”며 “다시 한번 큰 고통을 겪으신 것에 대해 깊은 위로를 전한다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
