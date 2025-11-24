이대통령 강조한 재외동포 전자 투표, 부정선거 해소가 관건

李 “전자투표, 별 문제 없어”

대리투표·허위신고 우려 해소 필요

야당과 합의도 ‘산 넘어 산’

이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 순방 과정에서 각국 재외동포들을 향해 공직선거에서 전자투표·우편투표를 활용할 수 있도록 개선하겠다고 약속했다. 그러나 대리투표·허위신고 등 부정선거 논란을 해소하고 야당을 설득해야 하는 등 제도 개선을 위해선 넘어야 할 산이 많다.