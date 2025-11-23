‘사흘 연속 5언더’ 김시우, 최종전 RSM 클래식 역전승 기회 잡아

선두 발리마키에 4타 뒤진 공동 7위

김시우. AP연합뉴스

안병훈(34·CJ)은 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3언더파 67타를 쳐 공동 38위(중간합계 10언더파 202타)에 자리했다.

현재 페덱스컵 랭킹 125위인 재미동포 더그 김은 3타를 줄여 공동 13위(중간합계 14언더파 198타)에 자리해 내년