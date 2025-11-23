‘역전의 명수’김세영, CME그룹 투어 챔피언십 3R 공동 4위…시즌 최장 11R 연속 60대 타수

세계 1위 지노 6타차 단독 선두

넬리, 6타차 공동 2위로 추격전

23일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론GC에서 열린 LPGA투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십 3라운드에서 동반 플레이를 펼친 김세영과 지노 띠티꾼(오른쪽). AFP연합뉴스

첫날 선두에 올랐던 이소미(26·신한금융그룹)는 4타를 줄여 5위(중간합계 14언더파 202타), 유해란(24·다올금융그룹)은 이민지(호주) 등과 함께 공동 9위(중간합계 11언더파 205타)에 자리했다.