YS차남 김현철, 10주기 불참 민주당에 “개딸·김어준 아바타”
고(故) 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장은 22일 YS 서거 10주기 추모식에 참석하지 않은 더불어민주당을 강하게 비판했다.
김 이사장은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 “김영삼 대통령 서거 10주기에 이재명 대통령은 비서실장을 보내 추모사를 대독했는데 민주당은 개미새끼 한 마리도 보이지 않는다”라며 “이런 짓거리를 하니 당신들이 개딸과 김어준 아바타라고 하는 것”이라고 직격했다.
김 이사장은 “제 눈에 있는 들보는 안 보이니 곧 망할 각 아니겠나”라며 “다음 지선에서 많은 기대가 된다”고 덧붙였다.
전날 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 추모식에는 정부에서 윤호중 행정안전부, 권오을 국가보훈부 장관이, 대통령실에서 강훈식 대통령실 비서실장, 우상호 정무수석 등이 참석했다. 주호영 국회 부의장과 장동혁 국민의힘 대표, 천하람 개혁신당 원내대표 등도 참석했다.
해외 순방 중인 이재명 대통령은 강 비서실장이 대독한 추도사를 통해 “어떠한 시련과 난관이 있더라도 김 전 대통령이 보여준 신념과 결단처럼 흔들림 없을 것”이라고 추모했다.
민주당 지도부는 정청래 대표 명의 조화만 보내고 참석하지 않았다. 박수현 민주당 수석대변인은 전날 국회에서 취재진을 만나 “관례에 따라 (정청래) 대표 조화를 조치했다”고 설명했다.
앞선 1~9주기 추모식에는 민주당 주요 지도부가 참석했다. 1주기 땐 추미애 대표, 2주기 땐 우원식 원내대표, 3주기 땐 이해찬 대표, 4주기 떈 설훈 최고위원, 5주기 땐 김태년 원내대표, 6주기 땐 송영길 대표, 7주기 땐 조정식 사무총장, 8주기 땐 홍익표 원내대표, 9주기 박찬대 원내대표가 참석했다.
박 수석대변인은 이전에 원내대표 등이 추모식에 참석해왔다는 지적에는 “저는 당 대표 중심으로 드리는 입장이고 제가 파악하기로는 당에서 조화 조치를 하는 게 기본 입장”이라고 설명했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
