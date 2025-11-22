시사 전체기사

조국 ‘대장동 토론’ 제안에 장동혁 “좋다, 정청래도 환영”

입력:2025-11-22 10:25
장동혁 국민의힘 대표가 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '국민의힘-대한상공회의소 정책간담회’ 에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 22일 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장의 ‘대장동 사건 항소 포기’ 토론 제안을 받아들였다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 조 전 위원장의 토론 제안에 대한 보도를 올리며 “조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다”라고 썼다.

이어 장 대표는 “빠른 답변을 기다리겠습니다. 정청래 더불어민주당 대표의 참여는 언제든지 환영합니다”라고 밝혔다.

조 전 비대위원장은 전날 기자회견에서 한동훈 전 국민의힘 대표가 검찰의 대장동 항소 포기 관련 토론을 제안한 데 대해 “당 내부부터 정리하고 나오는 게 좋지 않나”라며 거절 의사를 밝혔다. 그러면서 “장 대표가 정식으로 (토론을) 하자고 하면 언제든지 할 생각이 있다”고 말한 바 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

