클럽나인브릿지, 한국 최고 골프 코스에 선정…골프매거진코리아 10대 코스 발표
세계 최고 골프장은 미국 파인밸리
제주도 서귀포시 클럽나인브릿지(대표이사 안명훈)가 한국 최고의 골프 코스에 선정됐다.
글로벌 프리미엄 골프 라이프 플랫폼 퍼시픽링스코리아(이하PLK·대표이사 장옥영)와 골프매거진코리아(대표이사 이선근)는 21일 서울 강남구 조선팰리스서울 강남호텔 더그레이트홀에서 ‘골프매거진코리아리부트&‘2025-2026 대한민국 30대코스’ 시상식을 개최했다.
이날 시상식은 최종 평점 1위부터 10위까지 골프장에 대한민국 대표인 ‘10대 코스’, 11위부터 30위까지 골프장에 ‘5스타 코스’로 나뉘어 진행됐다.
영예의 10대 코스는 클럽나인브릿지를 비롯해 해슬리나인브릿지(경기도 여주), 잭니클라우스GC코리아(인천 연수구), 안양CC(경기도 군포), 우정힐스CC(충청남도 천안), 트리티니클럽(경기도 여주), 제이드팰리스GC(강원도 춘천), 웰링턴CC(경기도 이천), 파인비치골프링크스(전라남도 해남), 휘슬링락CC(강원도 춘천)가 선정됐다.
클럽나인브릿지는 세계 100대 코스 87위에도 이름을 올렸다. 세계 100대 코스 1위~10위는 파인밸리(미국 뉴저지), 사이프러스포인트(미국 캘리포니아), 세인트앤드루스 올드 코스(스코틀랜드 세인트앤드루스), 로열카운티다운(북아일랜드 뉴캐슬), 시네콕힐스(미국 뉴욕), 내셔널골프링크스오브아메리카(미국 뉴욕), 로열멜버른 웨스트코스(호주 블랙록), 오거스타내셔널GC(미국 조지아), 오크몬트(미국 펜실베이니아), 샌드힐스(미국 네브래스카) 순이다.
한편 2025-2026 대한민국 10대 코스는 골프매거진코리아 다양한 직업군과 골프를 즐기는 일반패널과 검증된 자격 요건을 갖춘 전문패널이 평가에 참여했다. 평가 기준은 샷 가치, 난이도, 디자인 다양성, 기억성, 심미성, 코스 관리 등 6가지 항목을 기준으로 진행됐다.
평가 항목 중 샷 가치는 중요도를 감안해 2배의 가중치를 둔다. 평가를 통해 나온 점수를 100점 만점으로 환산해 나온 것이 최종 평점이다.
