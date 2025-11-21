채용 무산된 학원서 흉기 휘두른 50대 검거…살인미수 혐의
20대 직원 다쳤지만 생명 지장 없어
도주하다 망원역서 긴급체포
자신을 채용하지 않은 서울 강남구 학원에서 흉기를 휘둘러 20대 직원을 살해하려 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울 강남경찰서는 21일 살인미수 혐의로 임모(55)씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다. 임씨는 오전 11시50분쯤 신사동 한 학원에서 직원인 20대 여성의 목을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다. 피해자는 인근 병원에 옮겨져 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
강남경찰서는 인근 CCTV 영상을 분석해 용의자가 택시를 타고 도주한 사실을 파악하고 마포경찰서에 공조를 요청했다. 마포서는 범행 약 1시간 뒤인 오후 1시쯤 지하철 6호선 망원역 승강장에서 임씨를 검거했다.
임씨는 지난달 이 학원에서 행정직원으로 일하려 했으나 채용이 거부된 것으로 알려졌다. 임씨는 이날 학원에서 소동을 벌이다 돌연 흉기를 꺼내 휘두른 것으로 파악됐다. 경찰은 조만간 임씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
