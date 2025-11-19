한강 프리미엄 상권 노렸건만…식음료 업계, 멈춰선 한강버스에 ‘발 동동’

선착장 상권 뛰어든 F&B 기업들

매출 감소에 마케팅 약화 우려

기존 상권과 ‘제로섬 게임’ 지적도

지난 17일 서울 송파구 잠실선착장 부근에 수심이 얕은 곳을 지나다 항로를 이탈하며 강바닥에 걸린 한강버스가 멈춰서 있다. 연합뉴스 제공

서울 도심 최초의 수상 대중교통으로 주목받았던 한강버스가 잇따른 안전사고로 운항을 중단하면서, ‘한강 효과’를 노리며 선착장 상권에 뛰어들었던 식음료(F&B) 업체들의 계산도 어긋나기 시작했다. 한강 프리미엄 상권에 대한 기대가 불확실성으로 바뀐 것이다. 입점 기업들 사이에선 매출 감소는 물론 마케팅 효과 약화에 대한 우려가 커지고 있다.



19일 업계에 따르면, 서울시는 한강버스가 항로 이탈과 멈춤 사고를 반복하자 지난 17일부터 잠실, 뚝섬, 옥수, 압구정 등 4개 주요 선착장의 운항을 전면 중단했다. 앞서 15일 한강버스가 잠실선착장 인근 강바닥에 걸려 멈춰선 탓에 승객 82명이 한강 한복판에서 1시간 넘게 고립된 바 있다. 사고 전 총 15차례, 이달 들어서만 13차례에 걸쳐 관련한 보고가 이어졌던 것으로 파악됐다. 김민석 국무총리까지 16일 한강버스 별도 안전점검을 지시해 운행 전체가 중단될 가능성도 제기된다.



한강버스는 지난 9월 정식 운항 시작 후 사흘 만에 탑승객이 1만명을 넘어서며 폭발적인 관심을 끌었다. 당시 오세훈 서울시장은 “한강버스 운항만으로는 수익을 내기 어렵지만, 선착장의 3층짜리 F&B 사업 수익이 운항 수입의 3~4배에 달해 전체적으로 흑자를 낼 것”이라고 자신했다. 이러한 기대감에 BBQ(7개 선착장 중 5곳 입점), 스타벅스(여의도·뚝섬), 체험형 라면존을 전개하는 농심·오뚜기·삼양식품 등 주요 F&B 기업들이 앞다퉈 상권 선점에 나섰다.



그러나 잦은 사고로 한강버스 운항이 중단되면서 선착장을 찾는 발길이 급감할 가능성이 커졌다. 더불어 한강버스 선착장이 들어서기 전부터 매장을 운영하던 업체들도 불만이 많다. 서울시는 시너지 효과를 기대했지만, 한강버스 유입이 늘기보다는 신규 입점 업체로 인해 기존 상권 수요만 나눠 갖는 ‘제로섬 게임’이 될 수 있어서다. 실제로 망원 한강지구의 bhc는 인근 BBQ 매장 입점으로 수요 분산을 체감하고 있다.



한강은 사계절 내내 축제·콘서트 등 대형 이벤트가 열리는 복합 여가 공간으로, 한강버스 중단이 단기 매출에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 분석도 있다. 그러나 날씨, 계절에 따른 수요 변동이 심해 겨울철 비수기 매출 감소가 불가피한 상권에 한강버스 운항 중단까지 겹치며 신규 유입 전략이 사실상 불투명해졌다는 평가다. 식음료기업 한 관계자는 “한강버스 운행 시기에 맞춰 마케팅과 판촉 활동을 진행해 왔는데, 통제할 수 없는 안전 문제와 부정적 이슈에 노출돼 마케팅 효과를 극대화하기 어렵게 됐다”며 난감함을 표했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



