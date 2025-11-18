챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’

웹 인프라 업체 클라우드플레어

비정상적 트래픽 급증으로 오류

아마존 클라우드 장애 한 달 만

세계 곳곳 온라인 접속 장애

미국 샌프란시스코에 위치한 클라우드플레어 본사 로비. AP연합뉴스

주요 웹서비스 접속 오류와 관련해 “

내부 서비스 성능 저하가 발생하고 있다”며 “서비스 복구에 집중하고 있다”고 밝혔다.

클라우드플레어는 비정상적인 트래픽 급증으로 자사 네트워크를 통과하는 트래픽에 오류가 발생했다고 설명했다.

다만 “트래픽 급증의 원인은 알지 못하는 상황”이라며 “트래픽이 오류 없이 서비스되도록 전 직원이 총력을 기울이고 있다”고 밝혔다.