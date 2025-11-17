중국, 日영화 개봉 취소…‘한일령’ 발동하나
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 집단자위권 행사 가능’ 발언으로 중국과 일본 간 갈등이 격화되는 가운데 중국이 일본 영화들의 개봉을 잇달아 취소했다. 2016년 사드(고고도미사일방어체제) 사태를 계기로 발동된 ‘한한령’(한류제한령)과 마찬가지로 ‘한일령’이 이어질지 주목된다.
17일 중국 지무신문에 따르면 다음 달 6일 개봉할 예정이었던 일본 애니메이션 영화 ‘짱구는 못말려 극장판: 작열하는 떡잎마을 댄서즈’의 개봉이 취소됐다. 오는 22일 개봉할 예정이었던 일본 판타지 영화 ‘일하는 세포들’도 개봉이 무산됐다.
이들 작품의 배급사 관계자들은 “영화를 언제 다시 개봉할 수 있을지 알 수 없다”면서 “이미 영화표를 예매한 고객들에 대해선 환불 절차에 들어갔다”고 밝혔다.
매체는 올해 안에 개봉할 예정이었던 일본 영화 ‘첫키스’ ‘어제 청춘’, 조기 개봉 가능성이 거론됐던 인기 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’도 개봉 가능성이 불투명해졌다고 보도했다.
중국은 다카이치 총리가 지난 7일 중의원에서 ‘무력이 동반된 대만 유사시’를 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’로 볼 수 있다고 밝히자 강하게 반발했다. 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사는 8일 엑스에 “더러운 목을 벨 수밖에 없다”는 글을 올려 양국 갈등이 격화됐다.
중국 정부는 다카이치 총리에게 문제의 발언을 철회하라고 요구하고 있지만, 일본 정부는 거부하고 있다. 중국은 지난 14일 자국민들에게 일본 방문을 자제하라고 권고했다.
