아이들 놀이모래서 석면 검출…호주·뉴질랜드 학교 줄폐쇄

1급 발암물질인 석면이 검출된 어린이용 놀이모래 제품. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC) 제공

1급 발암물질인 트레몰라이트와 크리소타일 등 석면이 검출됐다고 밝혔다. 이에 제품이 공급됐던

학교가 폐쇄돼

오염청소 작업을 진행한다.

해당 제품은 전량 리콜에 들어갔다.

대형 유통업체인 K마트와 타깃에서 판매된 ‘매직 샌드’와 ‘모래성 놀이 세트’. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC) 제공

당국은 “현재 상태에서 호흡기로 흡입될 가능성은 낮지만, 잠재적 위험을 고려해 즉시 사용을 중단하고 당국 지침에 따라 폐기해달라”고 당부했다.