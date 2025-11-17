北 파병군이 부른 노래는… 김정은도 울린 ‘최신곡’

지난 8월 공개된 ‘조국의 별들’

“현장서 교육받고 따라불렀을 것”

러시아로 파병 간 북한 군인들의 현장 작전 모습이 공개된 가운데, 이들이 이동 중 북한의 최신곡 ‘조국의 별들’을 부르는 모습이 포착됐다. 국민일보DB

러시아 언론과 외신들이 지난 14일(현지시간) 공개한 북한 파병군의 현장 작전 영상에는 북한군이 인공기에 뺨을 맞추는 의식을 진행하는 장면 등 충성심을 강조하는 모습이 포착됐다. 눈에 띄는 점은 북한군이 작전을 위해

조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “북한의 모든 부대에 정치장교가 있는데 본국에서 직접 노래를 교육받은 후 파병군한테도 학습을 시킨 것”이라고 설명했다.