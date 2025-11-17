제헌절, 공휴일로 부활하나…행안소위서 법안 통과

2008년 공휴일서 제외

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 기사 내용과 직접 관련 없습니다. 최현규 기자

제헌절은 헌법이 제정·공포된 것을 기념하는 날임에도 이른바 ‘절’로 불리는 국가 기념일 가운데 유일하게 휴일이 아닌 것 같다”며 “제헌절을 공휴일로 지정하는 방안을 검토하면 좋겠다”고 언급한 바 있다.