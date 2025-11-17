시사 전체기사

‘빙속여제’ 이상화 세계기록, 같은 날 같은 곳서 12년 만에 깨졌다

입력:2025-11-17 15:14
수정:2025-11-17 15:16
펨케 콕(네덜란드), 36초09 기록…
기존 세계 기록 0.27초나 앞당겨

2018 평창 동계올림픽 당시 이상화. 강릉=김지훈기자

‘빙속 여제’ 이상화(은퇴)의 스피드 스케이팅 여자 500ｍ 세계 기록이 12년 만에 깨졌다.

펨케 콕(네덜란드)은 17일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 36초09를 기록하며 우승했다.

이상화가 2013년 11월 17일 유타 올림픽 오벌에서 열린 2013-2014 ISU 월드컵 2차 대회에서 작성한 기존 세계 기록(36초36)을 0.27초나 앞당긴 것이다. 이상화의 기록을 같은 장소에서, 단 하루의 오차 없이 정확히 12년 만에 깬 셈이다.

이상화의 여자 500ｍ 36초36 기록은 스피드 스케이팅 올림픽 정식 종목 세계 기록 중 가장 오랜 기간 존속했다.

콕은 네덜란드 매체 NRC와의 인터뷰에서 “그동안 이 종목 세계기록 보유자였던 이상화의 레이스를 수백번 돌려봤다”며 “어떻게 그렇게 빠르게 질주할 수 있는지 많이 생각했다”고 밝혔다.

이어 “이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다”며 “그 꿈을 이룬 게 비현실적”이라고 덧붙였다.

네덜란드의 펨케 콕. AP뉴시스

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

