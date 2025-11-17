‘빙속여제’ 이상화 세계기록, 같은 날 같은 곳서 12년 만에 깨졌다

펨케 콕(네덜란드), 36초09 기록…

기존 세계 기록 0.27초나 앞당겨

2018 평창 동계올림픽 당시 이상화. 강릉=김지훈기자

‘빙속 여제’ 이상화(은퇴)의 스피드 스케이팅 여자 500ｍ 세계 기록이 12년 만에 깨졌다.

네덜란드의 펨케 콕. AP뉴시스