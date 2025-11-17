‘빙속여제’ 이상화 세계기록, 같은 날 같은 곳서 12년 만에 깨졌다
펨케 콕(네덜란드), 36초09 기록…
기존 세계 기록 0.27초나 앞당겨
‘빙속 여제’ 이상화(은퇴)의 스피드 스케이팅 여자 500ｍ 세계 기록이 12년 만에 깨졌다.
펨케 콕(네덜란드)은 17일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 36초09를 기록하며 우승했다.
이상화가 2013년 11월 17일 유타 올림픽 오벌에서 열린 2013-2014 ISU 월드컵 2차 대회에서 작성한 기존 세계 기록(36초36)을 0.27초나 앞당긴 것이다. 이상화의 기록을 같은 장소에서, 단 하루의 오차 없이 정확히 12년 만에 깬 셈이다.
이상화의 여자 500ｍ 36초36 기록은 스피드 스케이팅 올림픽 정식 종목 세계 기록 중 가장 오랜 기간 존속했다.
콕은 네덜란드 매체 NRC와의 인터뷰에서 “그동안 이 종목 세계기록 보유자였던 이상화의 레이스를 수백번 돌려봤다”며 “어떻게 그렇게 빠르게 질주할 수 있는지 많이 생각했다”고 밝혔다.
이어 “이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다”며 “그 꿈을 이룬 게 비현실적”이라고 덧붙였다.
