[속보]트럼프 “엡스타인 파일 공개 찬성, 나는 신경 안 쓴다” 정면돌파 선언
도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 공화당 하원 의원들에게 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문서를 공개에 찬성하자고 촉구했다. 그동안 엡스타인 파일 공개를 막으려 한다는 비판이 나오자 전격적으로 입장을 선회하며 정면돌파를 택한 것으로 해석된다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “공화당 하원의원들은 엡스타인 관련 문서를 공개하는 데 찬성표를 던져야 한다”며 “우리는 숨길 것이 아무것도 없으며 이 모든 것은 공화당의 위대한 성공을 덮으려는 급진 좌파의 민주당 사기극일 뿐이기 때문에 이제는 이 이슈를 넘어설 때”라고 말했다.
트럼프는 이어 “법무부는 이미 엡스타인 관련 자료 수만 쪽을 대중에 공개했으며 민주당 인사들(빌 클린턴, 리드 호프만, 래리 서머스 등)과 엡스타인의 관계를 조사 중”이라며 “하원 감독위원회는 법적으로 접근할 수 있는 모든 자료를 볼 수 있다. 나는 신경 쓰지 않는다”고 말했다.
트럼프는 또 “제프리 엡스타인이 살아있을 때는 아무도 관심을 갖지 않았다”며 “만약 민주당이 정말 뭔가를 가지고 있었다면, 우리가 압도적인 선거 승리를 거두기 전에 이미 공개했을 것이다. 일부 공화당 의원들은 ‘이용’당하고 있으며, 우리는 그런 일이 벌어지도록 놔둘 수 없다”고 덧붙였다. 그러면서 “엡스타인이라는 덫에 빠질 이유가 없다”며 “사실 이 덫은 우리를 향한 것이 아니라 민주당에 내려진 저주”라고 주장했다.
임성수 기자 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사