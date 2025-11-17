테슬라, ‘메이드 인 USA’ 차에 중국산 부품 다뺀다

국민일보DB

테슬라는 올해 초부터 주요 부품 공급업체들에게 미국 내 생산 차량에 중국산 부품을 사용하지 말 것을 요구해왔다.

일부 핵심 부품은 이미 다른 국가 생산품으로 대체가 이루어졌으며, 향후 1~2년 안에 나머지 모든 부품에서도 중국산을 완전히 배제하는 것을 목표로 하고 있다.

미국 판매 모델의 중국산 부품 의존도를 낮추기 위해 노력해왔으며, 그 일환으로 중국 협력사들이 멕시코나 동남아시아 등지에 별도의 생산 시설을 마련하도록 유도하기도 했다.

중국 상하이에 있는 미국 전기차 회사 테슬라의 해외 첫 생산공장 기가팩토리에서 2019년 12월 30일 보급형 세단 '모델3'의 첫 고객 인도식이 열리고 있다. 로이터연합뉴스

주요 배터리 공급사인 중

국의 CATL의 리튬인산철(LFP) 배터리는 당장 대체가 어려운 품목으로 꼽힌다. 이 때문에 테슬라는 2026년 1분기 가동을 목표로 미국 네바다주에 자체 LFP 배터리 생산 시설을 구축하며 공급망 내재화에 나섰다.