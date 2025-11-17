매킬로이, 4년 연속 DP월드투어 올해의 선수상 차지…시즌 최종전 준우승

16일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 주메이라 이스테이츠에서 끝난 DP 월드투어 챔피언십 준우승으로 DP월드투어 올해의 선수상을 수상한 로리 매킬로이가 총 7회째를 의미하는 '7'을 손가락으로 그려 보이고 있다. AFP연합뉴스

또 2012년과 2014년, 2015년에도 이 상을 받은 매킬로이는 통산 7회 수상으로 이 부문 단독 2위가 됐다. 최다 수상 기록 보유자는 통산 8차례나 수상한 콜린 몽고메리(스코틀랜드)다.