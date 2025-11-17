대장동 항소 포기 여파…李대통령 지지율 3주 만에 ‘뚝’

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령 국정 수행 지지도가 54.5%로 직전 조사 대비 2.2% 포인트 하락했다. 검찰 수뇌부의 ‘

리얼미터가 이 같은 내용이 담긴 여론 조사 결과를 17일 발표했다. 지난 10~14일 전국 18세 이상 2510명을 상대로 조사한 결과다.

조사에 따르면 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 54.5%였다.

리얼미터는 “대장동 항소 포기 논란을 둘러싼 여야의 ‘강 대 강’ 대치와 정치 공방이 국민의 피로감을 높이며 국정 수행 평가 하락의 주된 원인으로 작용했다”고 분석했다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 4.6%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.