美 최대 항모, 베네수엘라 인근 해협 통과…“마두로가 테러 조직 주도”

루비오 국무 “마두로, 합법 정부 대표하지 않아”

미 해군, 마약 운반 의심 선박 공습 영상도 공개

마두로 대통령 “어떤 범죄적 침략에도 맞설 준비 돼 있어”

미국 최대 항공모함인 제럴드 포드함을 위시한 항모단이 지난 13일(현지시간) 미 전투기의 호위 아래 대서양에서 카리브해로 항해하고 있다. 연합뉴스

미 해군은 16일(현지시간) 세계 최대 항공모함 제럴드 포드함이 카리브해에 진입해 작전에 돌입했다고 발표하며 베네수엘라 정부에 대한 압박을 최고조로 끌어올렸다. 앞서 지난 11일 발표한 것에서 추가로 구체적인 진입 경로와 작전 계획까지 공개하며 위협 수위를 올린 것이다. 마코 루비오 미 국무장관은 이날 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 마약 범죄 조직 수장으로 지목하면서 미군의 군사 공격이 임박한 것 아니냐는 관측이 나왔다.



미 해군은 이날 보도자료를 내고 “세계 최대 포드 항모가 이끄는 항모전단이 16일 애너가다 항로를 통과해 카리브해에 진입했다”고 밝혔다. 이어 “미 남부사령부 관할 구역에서의 이 해상 작전은 피트 헤그세스 국방장관이 (도널드 트럼프) 대통령의 국토 방어를 위한 초국가 범죄조직 해체 및 마약 테러 대응 명령을 지원하라고 항모전단에 명령하면서 이뤄졌다”고 설명했다.



애너가다 해협은 영국령 버진아일랜드 인근에 있다. 대서양과 카리브해를 연결하는 해로로 베네수엘라 북부 해안으로부터 약 980㎞ 떨어진 지점에 위치해 있다. 미 해군 발표는 포드함이 애너가다 해협을 통과해 베네수엘라 쪽으로 더 근접했다는 설명이다.



해군은 “항모전단은 우리의 맞닿은 국경과 해상 영역을 악용하는 범죄 조직을 격퇴하고 해체하기 위해 만들어진 ‘서던 스피어'(Southern Spear)’ 합동 태스크포스의 하나로 이미 카리브해에 배치된 이오지마 강습상륙 준비단과 이에 탑승한 해병 원정대 등과 합류할 예정”이라고 덧붙였다. AP통신은 포드 항모전단의 투입으로 서던 스피어 작전에 투입된 미 해군 함정이 10여척이며 해군과 해병대원은 1만2000명이라고 전했다.



앨빈 홀시 미 남부사령관은 “확고한 의지와 정밀한 전력 운용을 통해 우리 지역을 불안정하게 만들려는 초국가적 위협에 맞설 준비가 돼 있다”며 “포드 항모 타격단의 배치는 서반구 안보와 미국 본토 안전을 지키기 위한 우리의 결의를 강화하는 중대한 조치”라고 강조했다.



남부사령부는 이와 별도로 ‘서던 스피어’ 부대가 불법 마약 운반에 가담한 것으로 추정되는 소형 선박을 폭격하는 영상도 이날 공개했다. 해당 공격은 동태평양 국제 해역에서 진행됐으며 3명이 사망했다. 미군은 지난 9월부터 카리브해와 동태평양에서 미군의 이런 공습을 21차례 실시했으며 최소 83명이 사망했다.



베네수엘라와 인접한 트리니다드 토바고 정부도 이날 자국의 군대가 미군과 함께 훈련을 시작했다고 밝혔다. 트리니다드 토바고는 베네수엘라와 최단거리로 11㎞ 떨어져 있다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 15일(현지시간) 수도 카라카스에서 연설하고 있다. 연합뉴스

트럼프 행정부가 항모 전개 위치와 마약 운반 선박 격침 영상까지 공개한 것은 미군이 니콜라스 마두로 정권의 ‘턱밑’까지 도달했음을 경고하기 위한 것으로 해석된다. 포드함에 있는 전투기들은 베네수엘라까지 날아가 목표물을 타격할 수 있다. 트럼프는 지난 14일 베네수엘라를 겨냥한 다음 단계 조치에 대해 “어느 정도 결심을 했다”고 밝힌 바 있다. 트럼프는 “육로를 통한 마약 유입 차단”까지 밝히며 육상 공격까지 시사하기도 했다.



마코 루비오 국무장관은 이날 발표한 성명에서 “국무부는 ‘카르텔 데 로스 솔레스’를 24일부로 외국 테러 조직으로 지정할 예정”이라며 해당 테러·마약 조직이 마두로 대통령과 베네수엘라 군부 등 고위 인사들에 의해 주도되고 있다고 밝혔다. 그러면서 “마두로와 그의 측근들은 베네수엘라의 합법 정부를 대표하지 않는다”고 덧붙였다. 마두로 축출을 정당화하기 위한 ‘명분쌓기’ 아니냐는 관측이 나온다.



마두로 대통령은 이날 페이스북에 “베네수엘라 국민은 어떤 범죄적 침략에도 맞서 조국을 방어할 준비가 되어 있다”고 썼다. 또 자신의 틱톡 계정에 청중과 함께 존 레넌의 ‘이매진(imagine)’을 부르는 모습을 담은 1분 13초 분량 동영상도 올렸다. 평화를 주제로 한 유명 팝송을 부르면서 미국의 압박을 우회적으로 비판하려는 의도로 해석된다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



