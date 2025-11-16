김주원 동점포에 한일전 11연패 면했다

김주원이 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K-베이스볼 시리즈 일본과의 두 번째 경기에서 9회말 2사 후 동점 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 8회말 1사 주자없는 상황 안현민이 솔로홈런을 친 뒤 더그아웃에서 축하를 받고 있다.연합뉴스

2사 주자 없는 벼랑 끝 상황에서 김주원이 영웅으로 등극했다. 다이세이의 3구째를 타격해 우중간 담장을 넘기는 동점포를 터뜨렸다. 이어 타석에 선 대타 김영웅(삼성)이 삼진으로 물러나며 경기는 그대로 마무리됐다.

16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 1회초 대한민국 선발투수 정우주가 역투하고 있다. 연합뉴스

16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 7-7 무승부를 기록한 대표팀 선수들이 팬들에게 인사한 뒤 경기장을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

리그를 대표하는 영건들이 대거 투입됐다는 점을 고려하면 아쉬움은 더욱 컸다.