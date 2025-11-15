한동훈, 조국에 또 공개토론 제안 “오픈북 괜찮지만 위조서류 안 돼”

시사 전체기사

입력:2025-11-15 15:09
윤웅 기자

한동훈 전 국민의힘 대표가 15일 조국 전 조국혁신당 비대위원장에게 대장동 항소 포기 사태와 관련해 공개 토론을 제안했다.

한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “무슨 ‘야수’가 토론하자니 도망가고 ‘대리 토론’을 하자고 하는가”라며 “이렇게 방송 나갈 시간에 저와 공개 토론하면 된다”고 말했다.

조 전 위원장이 유튜브 채널 삼프로TV에 출연한 영상에 ‘조국은 야수가 됐다’는 제목이 달린 점을 꼬집은 것이다.


한 전 대표는 “대장동 일당 편 전직 교수 조국 씨, 불법 항소 포기 사태(에 대해) ‘대장동 일당 편 vs 국민 편’으로 누구 말이 맞는지 ‘야수 답게’ 국민 앞에서 공개 토론하자”고 제안했다. 이어 “MBC, 김어준 방송 포함해 시간, 장소 다 맞춰주겠다”고 덧붙였다.

한 전 대표는 “오픈 북해도 되고, 셋이 팀플로 해도 되고, 증언 거부권을 써도 된다”며 “단, 위조 서류는 안 된다”고 비꼬아 말했다.

한편 한 전 대표는 지난 12일에도 정성호 법무부 장관, 추미애 국회 법사위원장, 조 전 위원장에게 공개 토론을 제안했다. 조 전 위원장은 그 제안에 “검사 출신 김규현 변호사가 (당신과의) 토론을 원하고 있다”고 말한 바 있다. 이에 한 전 대표는 “구질구질하게 누군지도 모르는 대타를 내세우고 도망가지 말고 본인이 토론에 나오라”고 했다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

