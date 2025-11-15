시사 전체기사 [속보] 김건희특검, ‘주가조작’ 웰바이오텍 회장 구속영장…오늘 심문 입력:2025-11-15 13:56 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 [속보] 김건희특검, ‘주가조작’ 웰바이오텍 회장 구속영장…오늘 심문이다연 기자 ida@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 581 응원하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 딸 결혼식 잊게 한 ‘양자역학’…최민희 “이해하려 하면 안돼” 2 ‘조희대 불신’이 키운 사법개혁… ‘방탄·위헌’ 논란은 숙제 3 ‘한국 핵잠 건조-핵연료 재처리’ 못박았다 4 장관 이름 잘못 부른 나경원…정정에 “이름 헷갈릴 정도로 부르기 싫어” 5 국방비 GDP 3.5%로 증액·35조원 美 군사장비 구매 약속 해당분야별 기사 더보기 1 더 벌어진 집값… ‘13억 vs 3000만원’ 상·하위 45배 격차 2 車관세 15% 이달 1일 소급 적용될 듯… 비관세장벽은 온도차 3 [단독] 국세청, 태광산업 세무조사 전격 착수 4 팩트시트에 ‘외환시장 안정’ 명시… 당국 구두개입, 환율 급락 5 뉴욕증시, 기술주 저가매수 유입에 혼조 마감…나스닥 0.1%↑ 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 천안 이랜드패션물류센터 화재…소방 대응2단계 격상 2 이재용, 28일 장남 이지호씨 해군 장교 임관식 참석할 듯 3 “호신용” 수능 고사장 운동장에 도검 놔둔 삼수생 긴급체포 4 “김건희, 통일교 집단입당시 비례 약속…교인들이 김기현 선거운동도” 5 “쇼크예요!”라더니 소방대원 출동하자 “반찬 좀 데워” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘워라밸 포기’ 다카이치 “하루 수면 2시간, 길면 4시간” 2 中 무술 ‘통배권’ 계승자…세계 따귀대회서 한 방에 K.O. 3 미 백악관 “알리바바가 중국군에 미 정보 넘겼다”…알리바바 “터무니없다” 4 남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜? 5 트럼프, 물가 압박에 항복? 지방선거 참패 후 일부 농산물 상호관세 ‘면제’ 해당분야별 기사 더보기 1 팔꿈치 가격에 쌍따봉 조롱, 인성 무엇? 호날두 A매치 첫 퇴장 2 KPGA 5관왕 옥태훈… 스승, 가족과 함께 만든 최고의 시즌 3 한일전 패인 분석해보니… 사구·잔루 줄여야 이긴다 4 아시아쿼터가 온다… 한화 대만 투수·KT 일본 투수 영입 5 배구 전설 3인이 뭉쳤다…MBN ‘스파이크 워’런칭 해당분야별 기사 더보기 1 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 2 ‘태양의 서커스’ 컨토셔니스트 “한국은 제게 집 같은 곳” 3 연말 풍경이 된 베토벤 9번 ‘합창’… 정명훈, 츠베덴 선택은 ? 4 “맞벌이는 어쩌라고” 새벽배송 금지 논란에 워킹맘 국민청원 등장 5 청년들은 왜 호주로 갔나… 이민으로 본 한국 근현대 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “33만원짜리 아이폰 파우치?” 가격 논쟁에도 완판된 애플 신상 뉴욕증시, 기술주 저가매수 유입에 혼조 마감…나스닥 0.1%↑ 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 팩트시트에 ‘외환시장 안정’ 명시… 당국 구두개입, 환율 급락 車관세 15% 이달 1일 소급 적용될 듯… 비관세장벽은 온도차 “김건희, 통일교 집단입당시 비례 약속…교인들이 김기현 선거운동도” 더 벌어진 집값… ‘13억 vs 3000만원’ 상·하위 45배 격차 국방비 GDP 3.5%로 증액·35조원 美 군사장비 구매 약속 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요