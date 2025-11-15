배우 나나 자택에 흉기 강도…“나나 모녀가 제압해 신고”
그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
15일 경찰에 따르면 경기도 구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 6시쯤 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 흉기를 들고 침입해 거주자를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받고 있다.
당시 집 안에는 나나와 어머니가 함께 있었다. 두 사람은 침입한 A씨를 몸싸움 끝에 제압했고, 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
경찰과 소방 당국이 출동했을 당시 A씨는 다친 상태였다. A씨는 현재 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰은 A씨와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
