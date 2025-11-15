“33만원짜리 아이폰 파우치?” 가격 논쟁에도 완판된 애플 신상
애플이 일본 디자이너 브랜드 이세이 미야케와 협업해 선보인 신형 액세서리 ‘아이폰 포켓(iPhone Pocket)’이 공개 직후 완판을 기록하며 화제다. 천으로 짠 간단한 파우치가 30만원대 판매되자 “애플의 또 다른 프리미엄 상술”이라는 비판과 “미야케 감성이 담긴 패션 아이템”이라는 호평이 동시에 쏟아지고 있다.
애플은 지난 12일(현지시각) 아이폰 포켓에 대해 “추가 주머니를 만든다는 아이디어에서 출발한 제품으로, 절제된 디자인이 아이폰을 완전히 감싸면서 일상 소지품을 더 담을 수 있도록 확장된다”면서 “텍스타일 소재는 늘어나면 내부가 은은하게 드러나 아이폰 화면을 살짝 확인할 수 있다”고 소개했다.
제품은 짧은 스트랩 버전(149.95달러·약 22만원)과 긴 스트랩 버전(229.95달러·약 34만원)으로 출시됐다. 손목에 걸거나 크로스백처럼 착용할 수 있으며, 가방이나 파우치에 묶는 방식으로도 활용 가능하다. 애플은 이번 제품을 전 세계 10개 매장에서만 한정 판매했다. 미국에서는 뉴욕 소호점이 유일한 판매처였다.
공개 직후 온라인 스토어는 전 색상·사이즈가 ‘배송 불가’로 전환됐고, 오프라인 매장 역시 빠르게 품절됐다. 제한된 수량과 희소성이 오히려 구매 열기를 자극한 것으로 풀이된다.
각종 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에는 가격 논쟁이 이어지고 있다. “33만원짜리 천 파우치?” “만우절 같다” “과도한 프리미엄이 붙었다”는 비판이 나오는가 하면, “미야케 특유의 디자인 정체성이 잘 반영된 패션 아이템” “컬렉션 성격이 강해 오히려 소장가치가 있다”는 긍정적 평가도 적지 않다.
업계에서는 애플이 연이어 선보여온 고가 액세서리 전략의 연장선으로 보고 있다. 애플은 앞서 19달러 폴리싱 클로스, 999달러 모니터 스탠드 등 ‘프리미엄 액세서리’로 논란과 동시에 판매 흥행을 경험한 바 있다. 이번 아이폰 포켓의 초기 완판 역시 이 같은 전략이 다시 작동한 사례라는 해석이 나온다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
