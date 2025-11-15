[단독] 경찰, ‘국가의무교육 불법 위탁 의혹’ 비영리 단체 수사 착수

국토부 산하 건설기계안전기술연구원

건설기계 조종사 안전교육 위탁 운영 논란

굴착기. 건설기계안전기술연구원 블로그 캡처

지난 9월에는 건안연이 국토부의 전문교육기관 허가 직무 수행을 방해했다는 공무집행방해 혐의 관련 진정서가 경찰청에 접수됐다. 경찰청은 사건을 단원경찰서로 이송했다.

