차영수 전남도의원 “기후위기 대응은 미래 산업 전략…전남형 모델 완성해야”
차영수 의원 지적, “전남 기후테크 산업생태계 선점 필요”
“지역 경쟁력 등 강점 중심으로 기후테크 산업 생태계 선점 해야”
차영수 전남도의원(사진, 강진)이 전남도환경산업진흥원 행정사무감사에서 “기후위기 대응은 단순한 환경정책이 아니라 미래 지역경제를 위한 산업 전략이다”며 “전남이 기후테크 산업생태계를 선점하려면 환경·녹색산업 허브 구축이 필요하다”고 밝혔다.
10일 전남도의회에 따르면 차 의원은 최근 가진 사무감사에서 “정부가 기후위기 대응과 녹색산업 육성을 국정 핵심과제로 추진하고 있음에도 전남은 아직 기획·실증·투자 연계 등 체계적 지원 인프라가 부족하다”며 “진흥원이 정책 기획 중심 기관으로서 산업 생태계를 선도해 달라”고 당부했다.
이어 진흥원이 추진 중인 ‘기후테크 지식산업센터 구축사업’을 언급하며 “전남은 부지와 전력, 교통 여건 등 물리적 인프라 경쟁력이 높다”고 하며 “강점을 중심으로 기후테크 스타트업을 육성하고, 실증·사업화·민간투자 연계를 강화하면 전남형 녹색성장 모델을 완성할 수 있을 것이다”고 말했다.
이에 김정섭 전남도환경산업진흥원 원장은 “기획기능 강화와 함께 기후테크 기업의 시제품 제작·기술검증·투자 연계 지원을 강화하겠다”고 답변했다.
차 의원은 “지방이 중앙을 기다리는 시대는 끝났다”며 “전남이 선제적으로 녹색산업 혁신을 이끌어야 국가 기후산업의 중심이 될 수 있도록 환경 정책을 지역의 성장 전략으로 연결시켜 달라”고 강조했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사