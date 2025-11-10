정성호 “尹징계소송 때 침대축구”…한동훈 “악의적 허위사실 유포”
한동훈 전 국민의힘 대표가 10일 정성호 법무부 장관이 자신에 대해 악의적 허위사실을 유포했다며 명예훼손 혐의로 형사고소하고 민사상 손해배상을 청구하겠다고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 페이스북에서 “오늘 오전 정 장관이 ‘불법 항소포기’ 사건을 물타기 하려고 ‘한동훈 당시 법무부장관이 윤석열 전 대통령 징계소송을 상고포기했다’고 전국민 상대로 악의적인 허위사실을 유포했다”고 말했다.
그러면서 “저는 그 징계소송에 관여하지 않았을 뿐 아니라 그 상고포기는 제가 법무부장관을 그만 둔 뒤에 있었던 일”이라며 “저와 아예 무관하므로 명백한 허위사실”이라고 주장했다.
앞서 정 장관은 이날 오전 출근길에서 기자들과 만나 “한동훈 전임 법무부 장관이 ‘검찰이 자살했다’고 이야기하는데, 과연 전직 검찰 출신 법무장관으로 할 수 있는 이야기인가”라며 “저는 납득이 안 된다”고 말했다.
정 장관은 이어 한 전 대표를 겨냥해 “본인은 어떻게 했느냐, 윤석열 (전) 대통령 징계 사건과 관련해 1심에서 승소했는데 본인이 (법무부)장관 취임하자마자 변호인을 바꿔서 침대 축구하듯이”라며 “재판장이 ‘왜 증인 신청조차 하지 않느냐’ 이렇게까지 핀잔을 듣고 결국 패소하지 않았느냐. 그리고 대법원에 상고 포기하겠다고 했다”고 주장했다.
한 전 대표는 이 같은 정 장관 발언에 대해 이날 오전 “어제 두 명의 민주당 측 인사가 같은 발언을 했다가 사실이 아님을 공개적으로 인정하고 공개 사과했다”며 “(정 장관은) 국회의원 자격으로 한 허위사실 유포가 아니니 면책특권 뒤에 숨을 수도 없다”고 지적했다. 그러면서 “즉각 공개 사과하라”며 “공개사과 여부에 따라 허위사실 유포에 대한 민형사상 책임을 묻겠다”고 했다.
정 장관이 별도 입장을 내지 않자 한 전 대표는 같은 날 오후 “정 장관은 오늘 제가 충분한 사과의 기회를 줬음에도 사과하지 않았다”며 “악의적 허위사실 유포하고도 사과를 거부한 정 장관을 명예훼손 혐의로 형사고소하고, 민사상 손해배상도 청구하겠다”고 밝혔다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
