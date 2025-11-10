김영록 지사 “도민 생명·안전 위해 헌신하는 소방가족께 깊이 감사”

전남소방본부, 도민 안전 문화 확산 다짐



영광서 전남 최초 도 단위 소방의 날 기념식

김영록 전라남도지사가 7일 영광군 예술의 전당에서 열린 ‘제63주년 소방의 날 기념식’ 행사에서 시군 소방서장들을 격려하고 있다. 전남도 제공

전남소방본부가 영광 예술의 전당에서 제63주년 소방의 날 기념식을 개최하고, 도민 안전문화 확산을 다짐했다.

