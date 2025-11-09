주차장서 차량 훔쳐 100㎞ 이동한 중학생들, 검찰 송치
“촉법 소년 아닌 것으로 파악”
아파트 주차장에 주차된 차량을 훔쳐 무면허로 운전한 중학생 2명이 검찰에 넘겨졌다. 이들은 모두 촉법소년이 아닌 것으로 파악됐다.
경기 김포경찰서는 특수절도와 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 중학생 A군 등 2명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 9일 밝혔다.
A군 등은 지난 9월23일 경기 김포시의 한 아파트 주차장에서 내부에 차 열쇠가 있는 차량을 훔쳐 무면허 상태로 운전한 혐의를 받는다. 이들은 훔친 차량으로 김포와 인천 지역을 돌며 약 100㎞를 이동한 것으로 파악됐다.
신고를 받은 경찰은 아파트 CCTV 영상 등을 분석해 김포 한 길거리에서 A군 등을 붙잡았다.
경찰 관계자는 “무면허 운전으로 인한 사고는 없었다”고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
