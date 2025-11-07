與, 국감 두고 “국민 없는 국힘 인증하는 시간”
민주당, 국민의힘 국감 현실성 없는 증인 요구 비판
대통령 오후 대기·오전 출석 제안 국민의힘이 거부
국민의힘 내란사태 진상 은폐·정쟁 몰두 비판연설
더불어민주당이 국회 운영위원회 등 겸임 상임위 국정감사까지 마친 7일 “이번 국감은 ‘국민 없는 국민의힘’을 입증한 시간이었다”고 말했다.
김현정 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “국민의힘이 ‘김현지 없는 국감’이라 자평할 때, 국민은 ‘국민 없는 국민의힘’이라며 고개를 저었다”고 밝혔다.
김 원내대변인은 “국민의힘이 이재명 정부 첫 국정감사를 김현지 대통령실 부속실장 스토킹만 하다가 끝냈다”며 “국민의힘은 대통령실 업무와는 무관한 이화영 전 경기도 평화부지사 변호사 교체, 대장동·백현동 개발, 김일성 추종 세력이라는 터무니없는 색깔론까지 꺼내며 모두 6개 상임위에서 김현지 실장의 증인 채택을 요구했다”고 비판했다.
그는 “6개 상임위에 모두 출석해 답변을 하는 것은 주택 6채 모두에 실거주하고 있다는 국민의힘 장동혁 대표는 가능할지 몰라도 그 누구도 불가능한 일”이라고 말했다. 그러면서 “민주당은 대통령실 부속실장의 국정감사 출석은 전례가 없음에도, 국민의힘의 요구를 수용해 오전 출석은 가능하다고까지 제안했다”며 “대통령도 오후에는 경내 대기까지 지시했다. 그럼에도 끝까지 거부한 건 국민의힘”이라고 주장했다.
이어 “국민의힘은 여전히 내란 사태의 진상을 숨기느라 급급했고 오로지 실체 없는 의혹 제기와 정쟁으로만 끌고 갔다”며 “민심에 반하며, 오직 내란 옹호와 극우 눈치만 보는 국민의힘은 결코 오래가지 못할 것”이라고 직격했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사