[단독] 내년 檢예산 1.2조 중 검찰개혁 예산 ‘0원’

국회 “기초적 예산안 검토 필요” 지적

“이 과정에서 청사 배치, 전산망 이관·통합, 행정지원체계 구축 등 각 신설기관의 초기 정착을 위한 비용 지출도 불가피할 것”이라며 “준비성 예산을 미리 검토하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.