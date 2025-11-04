문동주 “태극마크는 야구 선수의 꿈…일본과 맞대결 기대”
대표팀 유니폼을 입은 문동주(한화)는 4일 “국가대표는 모든 야구 선수의 꿈이다”며 “어제 전력 분석 미팅에서 상대 팀 선수들의 이름을 들으니 정신이 바짝 들었다. WBC까지 남은 4개월 동안 준비를 철저히 하겠다”고 각오를 밝혔다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 4일 서울 고척스카이돔에서 사흘째 훈련을 이어갔다. 대표팀은 오는 8∼9일 같은 장소에서 체코를 상대로 ‘K-베이스볼 시리즈’ 두 경기를 치른다. 앞서 고양에서 진행된 두 차례 훈련은 한국시리즈(KS)에 진출한 LG 트윈스와 한화 이글스 선수들이 빠진 채 진행됐다.
이날 대표팀에 합류한 문동주는 “일본은 강팀이다. 경기를 지켜보면 수준 차이가 느껴진다”면서도 “하루빨리 직접 맞붙어 보고 싶다”고 강조했다.
자신의 몸 상태에 대해서는 “시즌 막판부터 약간의 불편함이 있었지만, 한국시리즈 5차전에서는 이겨내지 못했다”며 “심각한 문제는 아니다”고 설명했다.
문동주에게는 마무리가 아쉬웠던 한 해였다. 데뷔 첫 10승 달성이라는 성과를 거뒀지만, 마지막 등판에서 1회를 채우지 못한 채 6점을 내주며 강판당했다. 소속팀 한화 역시 19년 만에 한국시리즈(KS) 무대를 밟았으나 준우승에 머물렀다. 문동주는 “가을야구를 경험해 보니 해마다 이 무대에 서고 싶다는 생각이 들었다”며 “내년에는 체력을 보완해 시즌 막판까지 좋은 컨디션을 유지하겠다”고 다짐했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
