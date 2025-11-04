철도공단 용역계약기준 4건 개정…안전 강화·상생 잡는다

개정되는 기준은 건설엔지니어링 종합심사낙찰제 세부심사기준 1개, PQ기준 3개다.

우선 철도건설 현장의 안전 확보를 위해 종심제 관련 심사 항목에 ‘안전사고 발생 횟수’ 및 ‘기간에 따른 감점’ 기준을 신설했다.

기술인 심층 면접 의무화 및 투입계획 교체 빈도, 전문가 역량 정량평가 항목도 강화해 기술력 중심의 평가 체계를 확대했다.

인공지능(AI) 기술이 급격히 성장하는 만큼

‘BIM 역량평가’ 항목도 도입했다.

이밖에 젊은 기술인 참여 비율 가점을 추가하고, 설립 1년 미만의 사업자도 신규 고용에 따른 가점을 받을 수 있도록 개선했다.

이성해 철도공단 이사장은 “이번 개정안은 철도안전을 한층 강화하고 산업 전반의 공정성과 기술경쟁력을 높이기 위한 조치”라며 “‘국민 안전이 최우선’이라는 국정 목표 달성에 기여할 수 있도록 지속적으로 제도를 개선하겠다”고 말했다.