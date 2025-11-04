이번엔 조천·제주항… 제주 해안서 또 ‘차(茶)’ 포장 마약 의심 물체
제주 해안에서 또 ‘차(茶)’ 포장 형태의 마약 의심 물체가 발견됐다.
제주지방해양경찰청은 지난달 31일과 지난 1일 오전 제주시 조천읍 해안가와 제주항에서 마약류로 의심되는 물질이 발견돼, 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했다고 4일 밝혔다.
하루 차이를 두고 각각 다른 곳에서 발견된 마약류 의심 물체는, 지난달 7일 서귀포시 성산읍 해안에서 발견된 마약류(케타민)와 유사한 포장 형태다.
사각블록 형태의 포장 내부에 백색 결정체 약 1㎏이 밀봉 포장된 상태로 해안가 갯바위에서 발견됐다.
앞서 지난달 24일 제주시 애월읍 해안에서도 마약류로 의심되는 물질이 주민에 의해 발견됐다.
해당 마약류는 ‘차(茶)’ 제품인 것처럼 포장돼 있었고, 안에는 약 1㎏ 상당의 백색 결정체가 밀봉되어 있었다. 포장지 외부 인쇄 디자인이 같은 달 15일 경북 포항 임곡리 해변에서 발견된 마약 의심 물질과 유사했다.
국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 결과 향정신성의약품인 케타민으로 밝혀졌으며, 해경은 해류를 따라 표류했을 가능성을 염두에 두고 수사를 진행하고 있다.
제주해경청 관계자는 “최근 도내 여러 곳의 해안가에서 마약류 의심 물체가 발견됨에 따라 바다로 유입되었을 가능성 등 여러 가능성을 염두에 두고 수사를 진행하고 있다”며 “해안가 수색을 강화하는 등 해양종사자 등을 대상으로 의심 물체 발견 시 신고하도록 홍보 활동도 진행할 예정”이라고 말했다.
