“방 잡고 놀자”…50대 교장, 20대 교사 강제추행 혐의 입건

입력:2025-11-04 10:54
수정:2025-11-04 10:55
경남지역 한 중학교 교장이 부임한 지 한 달 된 20대 신임 교사를 성추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

4일 마산중부경찰서에 따르면 창원지역 한 중학교 교장인 50대 남성 A씨를 강제 추행 혐의로 불구속 입건했다.

A씨는 지난 4월 자신이 근무하는 중학교에 부임한 지 한 달 정도 지난 20대 신임 여교사에게 팔짱을 끼는 등 동의 없는 신체 접촉을 하고 성희롱성 발언을 한 혐의를 받는다.

피해 교사는 지난 9월 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. A씨는 혐의를 일부 부인하는 것으로 파악됐다. 현재 A씨는 학교에 출근하지 않고 있다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A씨를 곧 검찰에 송치할 계획이다.

전국교직원노동조합 경남지부는 “A씨가 피해 교사에게 ‘방을 잡고 놀자’ ‘남자친구 생길 때까지 나랑 놀자’ 등 성희롱 발언한 것으로 확인됐다”며 “피해 교사는 꿈에 그리던 교직 생활이 한 달 만에 악몽으로 변했다. 가해자를 온정적으로 대한다면 교육청과 경찰이 성폭력을 묵인하고 권력형 범죄를 방조하는 것이나 다름없다”고 강조했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

