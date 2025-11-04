“방 잡고 놀자”…50대 교장, 20대 교사 강제추행 혐의 입건

경남지역 한 중학교 교장이 부임한 지 한 달 된 20대 신임 교사를 성추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

피해 교사는 꿈에 그리던 교직 생활이 한 달 만에 악몽으로 변했다. 가해자를 온정적으로 대한다면 교육청과 경찰이 성폭력을 묵인하고 권력형 범죄를 방조하는 것이나 다름없다”고 강조했다.