가상자산 이용해 마약류 거래한 일당 10명 경찰에 붙잡혀
마약류 거래를 위해 가상자산 거래소를 차려놓고 수억원대 이익을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경남경찰청은 마약류 관리에 관한 법률 위반 방조 등 혐의로 20대 A씨 등 미등록 가상자산 거래소 운영자 10명을 붙잡아 2명을 구속했다고 4일 밝혔다.
A씨 등은 지난 2023년 5월부터 지난해 11월까지 가상자산 거래소를 통해 마약류 거래대금을 중개하면서 4억4000여만원의 범죄 수익금을 챙겨온 혐의를 받는다. 이들은 마약 구매자가 거래소에 돈을 입금하면 판매자에게 가상자산으로 돈을 지급했다. 거래자끼리 만남없이 텔레그램 내 채널을 이용한 점조직 형태로 활동했다.
A씨 등은 마약류 거래 대금의 16∼20％를 수수료로 챙기고 판매책이 지정한 지갑 주소로 돈을 전송해주는 거래방식을 이용했다. 경찰은 이들이 챙긴 범죄 수익금 전체를 기소 전 추징 보전했다.
경찰은 이 같은 마약 범죄에 대응하기 위해 지난 9월부터 가상자산 전담 수사팀을 운영 중이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사