‘지페어 코리아 2025’ 폐막…수출 계약 추진 3000억 돌파

10월 30일부터 11월 1일까지 고양 킨텍스에서 열린 ‘지페어 코리아 2025’는 ‘잘 사면 잘 산다(Buy Better, Live Better)!’를 표어로 내걸고, 국내 중소기업 502개사가 참가해 572개 부스를 운영했다. 전시는 뷰티·패션, 식품, 생활용품, 건강·헬스, 테크 등 5개 테마관으로 구성돼 바이어들이 손쉽게 상담과 구매를 진행할 수 있도록 했다.

역대급 성과를 냈다.

또한 지페어를 통해 실질적인 수출성과를 거둔 기업들도 주목받았다. 지난해 처음 참가한 Y사는 독창적인 롤 솜사탕 제품으로 수출액이 전년 대비 12배 이상 급증하며 올해도 참가했고, 김포시의 금속가공 전문기업 J사는 4년 연속 참가 끝에 중국 이커머스 기업 S사와 약 500만 달러 규모의 MOU를 체결했다. 이처럼 꾸준히 참가한 기업들의 성과가 알려지며, 올해는 2년 이상 연속 참가 기업 비중이 33%(166개사)를 넘어섰다.