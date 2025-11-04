한국창의정보문화학회, 경기도교원단체총연합회 협약 체결
㈔한국창의정보문화학회는 경기도교원단체총연합회와 10월 29일 다산한강초등학교에서 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협약은 교사 게임리터러시 교육의 질적 확산과 교원의 디지털 역량 강화를 위한 상호 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 교사 게임리터러시 직무연수 프로그램 보급 및 홍보, 게임·AI·메타버스 기반 창의교육 확산, 연수 강사진 및 인력풀 교류, 회원 우대 정책 추진 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
특히 경기도교원단체총연합회의 폭넓은 교원 네트워크와 한국창의정보문화학회의 연구·운영 전문성이 결합함으로써, 현장 중심의 실질적인 교사 지원 체계가 한층 강화될 것으로 기대된다.
이재호 한국창의정보문화학회장은 “경기도교원단체총연합회와의 협력은 현장 교원의 참여 기반을 넓히고, 교사 중심의 교육 혁신을 실현하는 데 큰 힘이 될 것”이라며 “학회는 축적된 연구 경험과 운영 역량을 바탕으로 경기교총과 함께 교사 게임리터러시의 전국적 확산과 지속 가능한 교육 생태계 구축에 앞장서겠다”고 밝혔다.
이상호 경기도교원단체총연합회장은 “한국창의정보문화학회가 추진하는 게임리터러시 사업은 교원 전문성 신장과 미래교육 역량 강화에 매우 중요한 의미를 가진다”며 “경기교총은 회원 교사들이 이러한 우수한 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 지원하고, 양 기관이 상호 신뢰 속에 발전적 파트너십을 이어가도록 힘쓰겠다”고 말했다.
2025 교사 게임리터러시 운영사무국은 이번 협약을 계기로, 양 기관이 공동 홍보와 프로그램 연계를 지속적으로 추진해 더 많은 교원이 게임리터러시 교육을 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.
한편, 경인교육대학교 부설 미래원격교육지원센터(티캠퍼스)는 교사 게임리터러시 직무연수 개설을 기념해 수강 이벤트로 소정의 선물을 제공하고 있다. 이번 협약을 통해 이러한 공동 이벤트 역시 더욱 확대될 전망이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사