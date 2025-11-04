시사 전체기사 [속보] 김건희 모친·오빠 특검 출석…국고손실 피의자 입력:2025-11-04 09:55 수정:2025-11-04 09:57 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사 모친 최은순씨와 오빠 진우씨가 4일 서울 종로구 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희 특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스손재호 기자 sayho@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려” 2 “정년연장 연내 입법” 외치는 與… 노사, 접점찾기 달렸다 3 [속보] 국힘, 이 대통령 시정연설 보이콧…‘추경호 영장’ 규탄대회 4 재판중지법 논란 자초한 여당… 당내서도 “과유불급” 5 소형원자로는 우리가 한수 위… 남북 핵잠수함 경쟁 불붙나 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다 2 공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅 3 “기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리 4 [재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO 5 최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다 2 이천수, 사기 혐의로 피소…“1억 빌리고 연락 끊겨” 3 “숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포 4 찌개에 세정제 탄 남편…아내 신고로 현행범 체포 5 전장연 시위에 1호선 서울역 상하행선 무정차 통과 해당분야별 기사 더보기 1 “대학은 시간낭비” 팔란티어의 ‘고졸 채용’ 실험 2 [포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중” 3 “불타는 테슬라에서 문 못열어 사망”…美서 유족 소송 4 파리 날리는 캄보디아…사기범죄 불안 속 관광객 급감 5 “X에 그 사진, 매우 악질적” 中 외교부, 日총리글에 발끈 해당분야별 기사 더보기 1 손흥민 25분만 1골 1도움…LAFC, MLS 서부 준결승 진출 2 서른네 살, 불꽃처럼 살다간 프로골퍼 故 ‘변현민’…“나를 잊지 말아요” 3 굿바이 ‘국민거포’ 박병호…임창민도 은퇴 4 9㎏ 빠진 ‘우승 감독’ 염경엽 “우승 기쁨 일주일만 누릴 것…왕조 구축 노린다” 5 손흥민 1골 1도움… LAFC, 서부 준결승 진출 해당분야별 기사 더보기 1 ‘새벽배송 전면 금지’ 주장 논란… “생활 서비스 붕괴” 반발 2 기대여명 6개월… 카티 치료만 기다리기엔 시간이 없다 3 ‘함께라면 할 수 있어’…IMF 시절 불러낸 ‘태풍상사’ 인기 이유 4 호암미술관서 만나는, 거장 이우환의 ‘침묵의 미학’ 5 “선천적으로 귀 덜 자라… 3D 프린팅 재건술로 자신감 선물” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리 이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려” 극성부린 군부대 정당 사칭 ‘노쇼 사기’ 거점도 캄보디아였다 [단독] 야간사고 사망 노동자, ‘운전·배달직’ 가장 많았다 [재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO [단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다 최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁” 공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요