[속보] 김건희 모친·오빠 특검 출석…국고손실 피의자

입력:2025-11-04 09:55
수정:2025-11-04 09:57
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사 모친 최은순씨와 오빠 진우씨가 4일 서울 종로구 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희 특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

