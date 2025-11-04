“사고 몰랐다”…80대 치어 숨지게 하고 도주한 레미콘 기사 긴급체포
전남 영암의 한 마을회관 앞 공터에서 80대 주민을 치어 숨지게 한 뒤 도주한 50대 레미콘 차량 운전자가 경찰에 긴급체포됐다.
영암경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 A씨(58)를 긴급체포해 조사하고 있다고 4일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 10시17분쯤 영암군 서호면 한 마을회관 앞 공터에서 주민 B씨(80대)를 차량으로 치어 숨지게 하고 아무런 조치 없이 현장을 벗어난 혐의를 받는다.
그는 인근 공사 현장에 콘크리트를 공급한 뒤, 차량을 돌려 나가기 위해 마을 공터로 후진 이동해 회전하던 중 사고를 낸 것으로 조사됐다. 당시 B씨는 나락을 건조하다 잠시 쉬기 위해 쪼그려 앉아있다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.
A씨는 사고 수습 없이 영암 지역 레미콘 공장으로 이동했고, 신고를 받고 출동한 경찰은 2시간여만에 체포했다.
경찰 조사에서 A씨는 “사고가 난 것을 알지 못했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청하고 정확한 사고 경위와 도주 여부를 조사하고 있다.
영암=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
