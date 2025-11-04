이천수, 사기 혐의로 피소…“1억 빌리고 연락 끊겨”
축구선수 이천수가 사기 혐의로 고소당한 것으로 알려졌다. 이천수는 지인에게 생활비 명목으로 돈을 빌린 후 갚지 않은 것으로 전해졌다.
4일 노컷뉴스에 따르면 제주경찰청은 최근 이천수를 특정경제범죄가중처벌법 위반 혐의로 입건했다. 지난달 제주 서귀포경찰서에 접수된 고소장이 제주청으로 이관됐고, 고소인 A씨는 지난달 25일 경찰 조사를 마친 것으로 알려졌다.
고소장에 따르면 이천수는 2018년 11월 A씨에게 “내가 당장 이렇다 할 수입이 없으니 생활비를 빌려 달라”고 요청했다. 유튜브 채널 운영과 축구교실 운영 등을 통해 돈을 모아 2023년 말까지 갚기로 했다는 게 A씨의 주장이다.
A씨는 이천수의 요구를 받은 당일 이천수 배우자의 계좌로 3000만원을 송금한 것으로 전해졌다. 이후 2021년 4월까지 9차례에 걸쳐 총 1억3200만원을 보낸 것으로 알려졌다. 그러나 이천수가 2021년 가을쯤부터 연락을 끊고 약속기한까지 돈을 갚지 않았다는 게 A씨의 주장이다.
이천수 측은 노컷뉴스에 “돈을 받은 건 맞지만 A씨가 그냥 쓰라고 준 돈”이라며 “기망 의도가 없어 사기가 아니다”고 입장을 밝혔다.
2002년 월드컵에 국가대표로 출전해 ‘4강 신화’의 주역으로 스타덤에 오른 이천수는 2015년 축구선수 은퇴 후 방송인으로 전향했다. 현재는 구독자 약 78만8000명을 보유한 유튜브 채널 ‘리춘수’를 운영 중이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
