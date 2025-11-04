이천수, 사기 혐의로 피소…“1억 빌리고 연락 끊겨”

축구선수 이천수. 유튜브 채널 '리춘수' 캡처

이천수는 2018년 11월 A씨에게 “내가 당장 이렇다 할 수입이 없으니 생활비를 빌려 달라”고 요청했다. 유튜브 채널 운영과 축구교실 운영 등을 통해 돈을 모아 2023년 말까지 갚기로 했다는 게 A씨의 주장이다.