김동연 “경기도, 더 큰 평화 만드는 플레이메이커 역할 다하겠다”…담긴 의미는
김동연 경기도지사가 “경기도는 더 큰 평화를 만드는 플레이메이커로서 역할을 다하겠다”고 약속했다.
김 지사는 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 비무장지대(DMZ) 오픈(OPEN) 에코피스포럼’ 개회식에 참석해 “DMZ와 접경지를 품은 경기북부를 생태와 평화가 경제가 되고 미래가 되는 공간으로 만들어나가겠다”면서 이같이 밝혔다.
에코피스포럼 주제는 ‘더 큰 평화-DMZ에서 시작하는 미래 길 찾기’로, DMZ의 생태·평화 가치를 기반으로 지속가능한 미래의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
김 지사는 “오늘 우리는 DMZ가 회복한 평화의 가치를 인간의 세계로 이어가기 위해 이 자리에 모였다”며 “생태와 평화, 상생과 공존의 가치를 깊이 새기며 양적인 성장이 아니라 지속가능한 질 높은 성장을 이뤄내는 것이 우리가 미래 세대에 남길 수 있는 최대의 유산”이라고 행사 취지를 설명했다.
그는 “이제 더 큰 평화를 실현해야 한다”면서 “인간과 자연, 세대와 세대가 조화를 이루며 지속가능한 세계로 나아가야 한다. 평화와 생태, 기술과 인문이 만나 지구를 지키고 인류의 미래를 양속하고 지속시킬 수 있다는 희망이 필요하다”고 강조했다.
기조 세션은 세계적 정치철학자 마이클 샌델 교수의 강연으로 시작됐다.
샌델 교수는 ‘세대 간 정의와 공동선의 관점에서 본 평화’를 주제로 기후·생태 위기 시대에 공동선의 회복과 세대 간 책임의 윤리를 강조했다.
그는 “정의로운 사회는 각 세대가 서로에게 책임을 지는 사회”라며 “평화는 이러한 세대 간 정의의 연장선에 있다”고 말했다.
이어진 대담에서는 김 지사, 마이클 샌델 교수, 생태학자 최재천 교수가 함께 ‘평화·정의·생태·세대의 관점에서 본 DMZ의 미래’를 주제로 자유토론을 펼쳤다.
이 자리에서 김 지사는 “평화와 생태가 궁극적으로는 지속 가능한 성장을 만들 수 있는 가장 커다란 원천 중 하나가 될 거라고 믿는다”고 했다.
특히 대담에서 세 사람은 청년 세대에 대한 긍정적 인식을 공유하며 미래 세대의 중요성을 강조했다.
마이클 샌델 교수는 “청년들이 새로운 생태 윤리를 구축하는 데 있어 희망의 씨앗이 될 수 있다고 생각한다”며 “그냥 가르친다고 되는 게 아니라 계속 자극하고 독려하고 고민을 하게 해줌으로써 가능해질 것”이라고 말했다.
김 지사는 “지난해 12월 대한민국이 불법계엄에 당면했을 때도 젊은 세대들은 즐겁게 축제하듯이 나서며 계엄을 종식시켰다”며 “환경 문제나 DMZ 문제, 정의 문제도 해야 할 일이라는 단계를 넘어 즐거운 마음으로 기쁘게 하는 단계가 젊은 세대로 인해 만들어질 거라고 생각한다”고 말했다.
경기도는 이번 논의를 계기로 평화를 설계하고 실천하는 ‘열린 DMZ’의 비전을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.
고양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
