“상품권 판다더니 100억 세탁” 자금 세탁 조직 13명 구속
30대 여성 총책 포함 일당 전원 검거
상품권 거래 위장해 범죄수익금 세탁
상품권 판매업체를 가장해 100억원 규모의 사이버사기 범죄수익금을 세탁한 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다.
부산경찰청 사이버수사과는 로맨스스캠(혼인 빙자 사기)·투자사기 등 사이버사기 피해금 약 100억원을 허위 상품권 사업자 계좌로 받아 자금세탁한 혐의로 총책 A씨(30대·여) 등 13명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다.
경찰 조시 결과 이들은 지난해 8월부터 올해 2월까지 서울에 숙소 4곳을 마련한 뒤 공동생활을 하며 범죄수익금을 조직적으로 세탁했다. 수익금은 정상적인 상품권 거래 대금처럼 위장해 입금받은 뒤 현금으로 찾아 총책에게 전달했고, 일정 비율로 분배했다.
총책 A씨는 고향 후배이자 중간 관리책 B씨(20대·를 통해 인출책 C씨 등 조직원 11명을 포섭하고, 생활비와 숙소를 제공하며 행동강령까지 마련한 것으로 드러났다. B씨는 인출금의 0.8~1%를 수당으로 약속하며 지인들을 끌어들이고, 허위 사업자 등록과 계좌 개설을 주도했다. 경찰 조사에 대비해 증거인멸을 지시하는 등 치밀하게 움직였다는 게 경찰의 설명이다.
경찰은 피해자 20명이 투자전문가를 사칭한 피의자들에게 속아 허위 증권 거래 사이트에 가입하고, 투자금 명목으로 약 6억1000만원을 송금한 사실을 확인했다. 피해금 추적 과정에서 자금이 상품권 사업자 계좌로 이체돼 출금되는 점을 포착하고 수사에 착수, 피의자들을 차례로 검거했다.
부산경찰청은 피의자 13명 전원에게 형법 제114조(범죄단체조직죄), 통신사기피해환급법 제15조의2(사기이용계좌 개설 등), 범죄수익은닉규제법 제3조(범죄수익 은닉) 등을 모두 적용했다.
경찰은 피의자들에게 범죄수익금 세탁을 의뢰한 투자사기 조직 등 상위 범죄조직에 대한 추적을 계속하고 있다.
부산경찰청 관계자는 “최근 피싱 범죄 수법이 진화하면서 피해 규모가 커지고 있다”며 “투자 권유나 고수익 보장을 내세운 연락은 의심하고, 피해가 우려되면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
