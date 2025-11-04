전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원…넥슨재단 50억 기부

122억원 투입…장애아동 건강한 회복·성장 기대



감각통합치료실 등 최첨단 재활시설·의료진 상주

전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원. 전남도 제공

전남도는 목포중앙병원에서 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원식을 열고 장애아동의 건강한 회복과 성장을 돕는 전남형 공공재활의료 서비스의 첫 발을 내디뎠다고 4일 밝혔다.